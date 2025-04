Infortunio Lewandowski, allarme in casa Barcellona! Può saltare la sfida contro il Real Madrid e con l'Inter...

Infortunio Lewandowski, scatta allarme in casa blaugrana! Potrebbe non esserci nella partita contro il Real Madrid e con l’Inter in Champions…

Il Barcellona conquista una vittoria straordinaria rimontando 4-3 sul Celta Vigo, consolidando così la propria leadership. Tuttavia, la serata è stata oscurata dall’infortunio di Robert Lewandowski, che, secondo quanto riportato da Marca, ha accusato un problema al bicipite femorale di natura muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo.

Non ci sono ancora indicazioni precise sulla gravità dell’infortunio, ma in Spagna cresce la preoccupazione in vista delle prossime partite. Il campione polacco potrebbe infatti saltare sia il match contro il Maiorca del 22 aprile sia la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid, prevista per il 26. Intanto, in Italia, l’Inter segue con apprensione gli sviluppi, considerata l’imminente semifinale di Champions League contro i blaugrana, la cui andata si giocherà il 30 aprile.