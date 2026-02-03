Connect with us
Infortunio Mancini, il difensore sottoposto a intervento chirurgico al naso: giocherà con una maschera protettiva

Infortunio Mancini: operazione al naso riuscita, giocherà con una maschera protettiva. Il comunicato dei giallorossi

Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma, è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo il violento scontro avvenuto durante la gara di campionato contro l’Udinese. Il contatto, che aveva subito destato preoccupazione per le sue condizioni, ha reso necessario un passaggio immediato in sala operatoria per risolvere il problema fisico riportato. Il comunicato del club giallorosso:

COMUNICATO – “Il calciatore Gianluca Mancini, in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della gara di ieri, è stato sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura. Il giocatore verrà dimesso nelle prossime ore e potrà riprendere l’attività agonistica indossando una mascherina protettiva”.

La Roma dovrà ora fare a meno del suo leader difensivo per le prossime settimane, un’assenza pesante in un momento cruciale della stagione. La speranza è di riaverlo a disposizione il prima possibile, compatibilmente con i tempi di guarigione e con il pieno ripristino della condizione fisica.

