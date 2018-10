Infortunio Mandzukic: il calciatore croato ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra e non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta di Champions

Mario Mandzukic non partirà per Manchester. Questa la brutta tegola a cui dovrà far fronte Massimiliano Allegri in vista dell’impegno di Champions. Il calciatore croato ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra che l’ha messo k.o. per la sfida ai Red Devils. Per questo motivo il tecnico bianconero ha deciso di non convocare il suo attaccante che spera di recuperare per la trasferta di Empoli.