Infortunio Matuidi: problema muscolare per il francese che non torna in campo per il secondo tempo, al suo posto Emre Can

Piccola tegola per Massimiliano Allegri nello splendido primo tempo messo in mostra alla Dacia Arena contro l’Udinese dove la Juventus conduce per 2-0 contro i friulani. Blaise Matuidi è rimasto negli spogliatoi nel secondo tempo per un probabile infortunio muscolare. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per il centrocampista, tenuto a riposo precauzionalmente e che verrà sottoposto ad esami specifici nei prossimi giorni per valutare l’entità dell’infortunio e decidere se rispondere alla convocazione di Deschamps. Al suo posto è entrato Emre Can.