Infortunio Miranda: le condizioni dell’esterno del Bologna e il comunicato ufficiale del club

Infortunio Miranda, come sta l’esterno del Bologna? Il comunicato del club e le ultimissime notizie

Brutte notizie per il Bologna: l’infortunio di Juan Miranda si è rivelato più serio del previsto. L’esterno sinistro dovrà restare ai box per circa tre settimane, saltando così il ritorno degli spareggi di UEFA Europa League contro il Brann e anche alcuni dei prossimi impegni di campionato.

Il difensore si era fermato lunedì nella gara contro l’Udinese e gli esami hanno confermato uno stop non breve. Sul fronte infermeria arrivano però anche segnali positivi: Heggem è già recuperato e sarà disponibile per la sfida europea di domani, mentre Lykogiannis rimane ancora indisponibile.

COMUNICATO – “Gli esami cui è stato sottoposto Juan Miranda hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’ileopsoas destro, con tempi di recupero di tre settimane”.