Infortunio Neres, brutte notizie dopo il consulto a Londra: si va verso l’operazione? Ecco cosa filtra sulle sue condizioni e sui tempi di recupero

Arrivano notizie poco confortanti dall’infermeria del Napoli, gettando un’ombra sulla preparazione delle prossime sfide di campionato. Il destino di David Neres sembra ormai segnato: l’esterno offensivo brasiliano dovrà finire sotto i ferri. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dalla Gazzetta dello Sport, l’operazione alla caviglia è diventata lo scenario più probabile, se non inevitabile, per risolvere i guai fisici che stanno limitando il giocatore. La svolta negativa è arrivata dopo un viaggio lampo a Londra: il fantasista verdeoro, scortato dai medici dei Partenopei, si è sottoposto a un consulto specialistico che ha evidenziato la necessità di intervenire chirurgicamente sulla lesione al tendine.

L’origine del problema risale alla sfida dello scorso 4 gennaio contro la Lazio. In quell’occasione, l’ex stella dell’Ajax, noto per i suoi dribbling ubriacanti, subì una torsione innaturale dell’articolazione a causa di un avvallamento sul terreno dell’Olimpico. La gestione successiva non ha portato i frutti sperati: Antonio Conte, tecnico degli Azzurri sempre attento ai dettagli fisici, aveva provato a recuperarlo a tempo di record per il match contro il Parma. Gettato nella mischia al 14′ del secondo tempo, Neres ha resistito solo 32 minuti prima di arrendersi nuovamente al riacutizzarsi del dolore, uscendo dal campo scuro in volto.

Nonostante un intenso programma di riabilitazione svolto nelle ultime settimane al centro sportivo di Castel Volturno, la terapia conservativa non ha dato gli esiti sperati. Il fastidio persiste e impedisce al giocatore di allenarsi con continuità. Di qui la scelta drastica dell’intervento. La prognosi stimata parla di uno stop di circa due mesi: una perdita significativa per il reparto avanzato dei campani. Se tutto andrà secondo i piani, Neres tornerà a disposizione di Conte a cavallo della pausa per le Nazionali prevista a marzo, pronto per dare il suo contributo nel decisivo sprint finale della stagione.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano