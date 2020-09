Infortunio Perisic: problemi al ginocchio per il croato

Infortunio Perisic: il croato è uscito a metà ripresa nel match contro la Francia per un problema al ginocchio

L’Inter trattiene il fiato. Ivan Perisic è uscito a metà ripresa nel match contro la Francia per un problema al ginocchio sinistro. L’esterno è stato controllato in panchina dal medico della Nazionale, che ha testato la stabilità del ginocchio.

Il club nerazzurro è in ansia per le condizioni del suo giocatore contando che Ausilio e Marotta dovranno cercare di piazzarlo per accumulare soldi utili per il sogno N’Golo Kanté.