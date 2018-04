Infortunio Pjanic: a rischio per il Napoli?

Infortunio Pjanic: il centrocampista bianconero costretto ad abbandonare il campo al 44′ del primo tempo. Al suo posto Douglas Costa

Nonostante abbia concluso il primo tempo in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria grazie alla rete di Mario Mandzukic, la Juventus gioisce a metà. A pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco, infatti, Miralem Pjanic è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico. Al suo posto, Allegri ha inserito Douglas Costa, che ha poi fornito l’assist per il vantaggio bianconero.

Non si sa ancora molto sulle condizioni del bosniaco, ma di certo l’infortunio preoccupa la Juve. Tra una settimana, infatti, c’è quello che può essere considerato il match più importante della stagione: lo scontro diretto con il Napoli di Maurizio Sarri. Perdere il centrocampista ex Roma sarebbe un problema non da poco per Massimiliano Allegri.