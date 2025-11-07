Infortunio Pulisic, buone notizie per Allegri: il giocatore è ritornato a disposizione. Contro il Parma sarà convocato, ma...

Infortunio Pulisic: buone notizie per il Milan, l’americano pronto al rientro. L’americano ha messo nel suo mirino il derby.

Dopo settimane complicate sul fronte degli infortuni, il Milan e Massimiliano Allegri possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. La rosa sta tornando gradualmente al completo e, in vista del derby contro l’Inter del 23 novembre, l’obiettivo è recuperare tutti i giocatori chiave, a partire da Adrien Rabiot e Santiago Gimenez. Ma la notizia più attesa riguarda proprio l’infortunio di Pulisic, che sembra ormai alle spalle.

Christian Pulisic, fermo da circa tre settimane per un problema muscolare rimediato in Nazionale a metà ottobre, è pronto a rientrare in campo. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’americano si allena con il gruppo da mercoledì e sarà convocato per la sfida di domani contro il Parma. L’ex Chelsea partirà probabilmente dalla panchina, ma dovrebbe giocare uno spezzone di secondo tempo per riprendere confidenza con il ritmo partita dopo lo stop.

L’infortunio di Pulisic aveva destato grande preoccupazione nello staff tecnico milanista, considerando l’impatto determinante dell’esterno negli schemi di Allegri. Con quattro gol e tre assist nelle prime uscite stagionali, il numero 11 rossonero era diventato uno dei protagonisti assoluti del Milan. La sua assenza si è fatta sentire, soprattutto in termini di imprevedibilità offensiva e intensità sulla fascia destra.

Un’ulteriore notizia positiva riguarda la mancata convocazione di Pulisic con la Nazionale statunitense. Gli USA, infatti, lo hanno escluso dalla lista per i prossimi impegni internazionali, permettendogli di restare a Milanello durante la sosta. In questo modo, il giocatore potrà lavorare con lo staff rossonero per ritrovare la miglior condizione fisica e presentarsi al top per il derby contro l’Inter, una sfida che potrebbe già indirizzare la corsa scudetto.

Parallelamente, anche Rabiot procede verso il pieno recupero. Il francese, alle prese con un fastidio al soleo, non è stato convocato dalla Francia e sfrutterà la pausa per allenarsi regolarmente a Carnago. L’obiettivo è essere pronto per tornare titolare nella stracittadina milanese.

Infine, buone notizie anche per Ardon Jashari. Lo svizzero, rientrato dopo la frattura composta del perone destro, punta a giocare qualche minuto contro il Parma dopo essere rimasto in panchina contro la Roma.

L’infortunio di Pulisic, quindi, sembra ormai superato. Il Milan ritrova uno dei suoi uomini più importanti, e con lui la speranza di tornare a esprimere quella brillantezza offensiva che aveva entusiasmato i tifosi nelle prime settimane di campionato.