Infortunio Rabiot, grande ottimismo per Juve Genoa

Infortunio Rabiot, ecco le ultime sul centrocampista della Juve. Ci sarà per la sfida interna contro il Genoa allo Stadium?

Novità abbastanza confortante in casa bianconera: Adrien Rabiot in vista della prossima sfida di campionato Juve Genoa, che andrà in scena domenica alle 12:30 allo Stadium.

Oggi il centrocampista francese ha sostenuto l’allenamento con il gruppo, a pochi giorni dalla sfida casalinga coi rossoblù. Convocazione sempre più vicina, per quanto la titolarità sia in dubbio.