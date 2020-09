Infortunio Rogerio: le condizioni fisiche del difensore neroverde, uscito anzitempo dal match contro il Cagliari

Brutte notizie per il Sassuolo durante il match d’esordio in Serie A contro il Cagliari. Rogerio ha dovuto abbandonare il campo anzitempo per un infortunio al polpaccio sinistro.

Il difensore neroverde, vistosamente dolorante, è stato sostituito al 61′ della sfida del Mapei Stadium da Kyriakopoulos.