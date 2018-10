Infortunio Romagnoli: il difensore rossonero ha accusato un problema fisico ed è in dubbio per Milan-Chievo in programma domani

Infortunio Romagnoli: il difensore del Milan, come riportato da Sky Sport, ha accusato un lieve fastidio fisico oggi pomeriggio durante l’allenamento di rifinitura. Il giocatore effettuerà un test domani mattina per valutare le possibilità di impiego nella gara contro il Chievo – in programma domani alle ore 15 – con l’allenatore Gattuso che già non può contare sull’altro difensore centrale Caldara.