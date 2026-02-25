Infortunio Rovella, il chirurgo che ha operato il centrocampista biancoceleste svela i tempi di recupero! I dettagli

Infortunio Rovella, il chirurgo che ha operato il centrocampista della Lazio rivela i tempi di recupero: le ultime

Nicolò Rovella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre e stabilizzare la frattura alla clavicola. L’operazione, durata circa 45 minuti, si è conclusa con successo. A confermarlo è il dottor Giovanni Di Giacomo, che ha eseguito l’intervento, sottolineando come, pur trattandosi di una procedura di routine, non sia particolarmente comune nel mondo del calcio.

PAROLE – «Per noi è un intervento di routine, ma nel calcio è meno frequente, dovranno essere rispettati i tempi biologici necessari per un infortunio di questo tipo. Tempi di recupero? In linea generale si parla di circa tre mesi. Il ritorno agli allenamenti in gruppo è previsto intorno al secondo mese, mentre servirà un ulteriore periodo prima di poter tornare a giocare e affrontare i contrasti in partita».

Infortunio Rovella: tempi di recupero e prospettive

Nicolò Rovella dovrà portare un tutore alla spalla per circa 25 giorni, fino al 19 marzo. Terminata questa fase iniziale, il centrocampista inizierà un percorso riabilitativo seguito dallo staff fisioterapico della Lazio, che applicherà un protocollo specifico per accompagnarlo verso il pieno recupero.

PAROLE DOTT. DI GIACOMO – «Sono professionisti molto esperti, e abbiamo già concordato un protocollo specifico che prevede lavoro in palestra, in piscina e altre fasi progressive. Il calcio è uno sport di contatto, ma le problematiche più comuni sono legate a ginocchia e caviglie, mentre le fratture di clavicola sono circostanze più rare».