Infortunio Rovella, intervento riuscito per il centrocampista della Lazio: il comunicato del club

2 ore ago

Infortunio Rovella, intervento riuscito per il centrocampista della Lazio: il club aggiorna sulle sue condizioni

La Lazio deve fare i conti con un nuovo stop importante: Nicolò Rovella è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico dopo l’infortunio riportato nella gara contro il Cagliari. Il club biancoceleste ha diffuso una nota per aggiornare sulle condizioni del centrocampista e sui prossimi passi del suo percorso di recupero

COMUNICATO – “La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata a Cagliari.

L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste.”

