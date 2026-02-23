Lazio News
Infortunio Rovella, intervento riuscito per il centrocampista della Lazio: il comunicato del club
La Lazio deve fare i conti con un nuovo stop importante: Nicolò Rovella è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico dopo l’infortunio riportato nella gara contro il Cagliari. Il club biancoceleste ha diffuso una nota per aggiornare sulle condizioni del centrocampista e sui prossimi passi del suo percorso di recupero
COMUNICATO – “La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata a Cagliari.
L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste.”