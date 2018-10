Infortunio Skorupski, il portiere del Bologna salta l’Italia

Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski non volerà in Polonia e non affronterà gli azzurri in Nations League per un problema alla mano

Lukasz Skorupski non farà parte dei convocati della Polonia che affronteranno l’Italia nella terza giornata di Nations League. Il portiere del Bologna non risponderà alla chiamata di Jerzy Brzęczek poiché vittima di un infortunio alla mano sinistra. Al suo posto convocato Bartlomiej Dragowski della Fiorentina, che probabilmente farà il terzo di Szczesny e Fabianski.

Il club rossoblu non si è ancora espresso in merito all’infortunio. In ogni caso il portiere rimarrà sotto le Due Torri per recuperare in vista della nona giornata. Aggiornamenti verranno pubblicati in seguito dopo le visite di rito.