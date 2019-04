Infortunio Sturaro: dopo un contrasto con Meitè il centrocampista si accascia a terra ed è costretto ad uscire in barella

Non un periodo fortunato per Stefano Sturaro, il centrocampista del Genoa, alla mezz’ora della sfida contro il Torino è stato costretto ad uscire in barella. Problema al ginocchio destro per lui che, tentando la battuta da fuori, ha un contrasto con Meitè. Ancora una volta dunque dura circa 30 minuti la sua gara, come a Napoli costretto ad uscire per un’espulsione. Questa volta però preoccupano le sue condizioni fisiche, con Prandelli che spera non sia nulla di grave Al suo posto il tecnico ha inserito Rolon.