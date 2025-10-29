Infortunio Thuram, buone notizie in casa Inter: il francese ha messo nel mirino quella partita per il rientro. Le ultime

Infortunio Thuram: l’attaccante dell’Inter verso il rientro, buone notizie da Appiano Gentile. Il francese si prepara ad essere a disposizione di Chivu

Arrivano finalmente segnali positivi dall’infermeria nerazzurra. Dopo la sconfitta di Napoli e la preoccupazione per le condizioni di Henrikh Mkhitaryan, l’Inter può tornare a sorridere grazie agli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Thuram. L’attaccante francese, fermo da quasi un mese, ha ripreso ad allenarsi sul campo e si avvicina al ritorno in gruppo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram ha compiuto un passo decisivo nel suo percorso di recupero: ha abbandonato le sole terapie in palestra per tornare a lavorare sull’erba, iniziando la fase di riatletizzazione attiva. Un segnale importante, che alimenta l’ottimismo dello staff tecnico guidato da Cristian Chivu.

I dettagli sull’infortunio Thuram

Il giocatore si era fermato lo scorso 30 settembre, durante la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro. L’infortunio Thuram lo aveva costretto a uno stop prolungato, privando Chivu del suo centravanti titolare per diverse partite. In sua assenza, l’allenatore ha alternato i giovani Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, ma il peso specifico del francese in termini di esperienza e incisività è mancato in modo evidente.

Nella giornata di ieri, Thuram ha svolto una seduta personalizzata all’aperto, segnale che il recupero sta procedendo secondo i tempi previsti. Oggi e domani (mercoledì e giovedì) sono in programma test atletici con carichi di lavoro progressivi. Se non ci saranno ricadute, il ritorno in gruppo è atteso tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, subito dopo la gara infrasettimanale con la Fiorentina.

Obiettivo Verona e decisione di Chivu

L’obiettivo è chiaro: tornare tra i convocati per la sfida di domenica 2 novembre contro l’Hellas Verona. Tuttavia, la scelta finale spetterà a Chivu, che insieme allo staff medico dovrà valutare se rischiare subito Thuram o attendere qualche giorno in più, puntando al rientro nella successiva gara di Champions League contro il Kairat.

L’assenza del francese è stata pesante, ma la gestione oculata dell’emergenza ha permesso all’Inter di restare competitiva. Ora, con il recupero quasi completato, il ritorno di Thuram rappresenta una risorsa preziosa per affrontare un calendario fitto e impegnativo. L’infortunio di Thuram sembra finalmente alle spalle: l’attaccante è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco nerazzurro. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano