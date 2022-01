Infortunio Tomori, le condizioni del difensore del Milan

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Brutte notizie per il Milan: Tomori, appena recuperato dal covid, è uscito durante la sfida contro il Genoa per un infortunio al ginocchio

Non una serata da ricordare per Fikayo Tomori, uscito per un infortunio al ginocchio sinistro durante la sfida di Coppa Italia tra Milan e Genoa.

Il difensore inglese, da pochi giorni rientrato dallo stop covid, dopo appena una ventina di minuti si è bloccato per un dolore al ginocchio. A vuoto il tentativo di rimanere il campo, sostituzione inevitabile e valutazioni nel prossimi giorni.