Infortunio Vlahovic, 2022 finito? Le ultime

Il 2022 di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus potrebbe essere finito a causa della pubalgia che lo sta tenendo fuori in questi giorni. Contro il Lecce non ci sarà, ma le sensazioni non sono positive in casa bianconera.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante serbo potrebbe restare fuori anche contro Psg e Inter, poi ci saranno delle valutazioni per capire come sta. L’idea è quella di non forzare per evitare ricadute.