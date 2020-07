Infortunio Zaniolo, il numero 22 è pronto: ma Fonseca non vuole rischiarlo. Il ragazzo si sente pronto per giocare un tempo

Zaniolo è pronto per poter tornare in campo. Il numero 22 della Roma si sente pronto per poter scendere in campo, ma mister Fonseca non vuole assolutamente rischiarlo, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il ragazzo – si legge – si sente pronto a giocare almeno un tempo. Il tecnico giallorosso vuole però dosarlo per averlo al meglio in vista di agosto.