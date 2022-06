Inghilterra Italia, la probabile formazione della sfida

Questa la sfida tra Inghilterra Italia per la Nations League: la probabile formazioni del Ct Mancini

Questa sera in Nations League ci sarà la sfida tra Inghilterra e Italia, esattamente 335 giorno dopo la finale dell’Europeo ma con situazioni completamente diverse. Il Ct Mancini ci arriva con tanti giovani e tanta voglia di provare delle novità. Previsto qualche cambio rispetto alla sfida contro l’Ungheria.

In porta confermato Donnarumma, mentre in difesa ci saranno Di Lorenzo a destra con Dimarco a sinistra, in ballottaggio con Spinazzola, mentre i centrali potrebbero essere Luiz Felipe e Acerbi. In mediana Tonali, Locatelli e Frattesi. Davanti Pellegrini e Pessina, in ballottaggio con Cancellieri, per supportare l’unica punta Scamacca. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Luiz Felipe, Acerbi, Dimarco (Spinazzola), Tonali, Locatelli, Frattesi, Pellegrini, Pessina (Cancellieri), Scamacca. All. Mancini