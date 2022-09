Inghilterra, Kane difende Maguire: «Ci sosteniamo a vicenda»

Il capitano dell’Inghilterra, Kane difende Maguire, finito nel mirino dei media: «Ha dimostrato grande carattere, sono orgoglioso di lui»

Non si fermano in Inghilterra le critiche a Harry Maguire, individuato sia dai tifosi che dai media come l’anello debole della nazionale dei tre leoni. In suo aiuto allora è intervenuto il capitano della nazionale inglese, Harry Kane.

«Ha giocato con una gamba sola. É normale essere delusi quando si commettono errori individuali, ma in una squadra ci sosteniamo a vicenda. Ha dimostrato grande forza di carattere e sono davvero orgoglioso di lui».