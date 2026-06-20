Calcio Estero
Inghilterra, Saka lavora a parte ma filtra ottimismo verso la sfida col Ghana: novità anche su Rashford
Inghilterra, Saka lavora a parte ma filtra ottimismo verso la sfida col Ghana: novità anche su Rashford. Il punto sull’infermeria inglese
Dopo la vittoria all’esordio contro la Croazia, l’Inghilterra prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Ghana. Nella giornata di oggi, sabato 20 giugno, la squadra guidata da Thomas Tuchel si è allenata regolarmente, ma non tutti i giocatori hanno lavorato in gruppo.
All’appello mancava Bukayo Saka, ancora alle prese con un fastidio al tendine d’Achille che lo aveva già condizionato nell’ultima parte della stagione. Come riportato da Sky Sport UK, l’esterno dell’Arsenal ha svolto una seduta individuale, seguendo un programma personalizzato.
Inghilterra Mondiali, Tuchel rassicura su Saka e Rashford
Nonostante il lavoro a parte, filtra ottimismo sulle condizioni di Saka. La sua presenza contro il Ghana non dovrebbe essere in dubbio, anche se lo staff inglese continuerà a monitorarlo con attenzione. Tuchel ha spiegato: «Saka sta sempre meglio, credo che per l’ultima gara del girone sarà pronto per partire titolare».
Buone notizie anche per Marcus Rashford. L’attaccante del Barcellona ha superato le noie fisiche accusate durante la gara d’esordio del Mondiale ed è tornato ad allenarsi con il gruppo.