Inglese, Ancelotti vuole tenerlo al Napoli

Carlo Ancelotti mette il veto alla cessione di Roberto Inglese: il nuovo allenatore del Napoli vuole puntare sull’attaccante ex Chievo Verona

Roberto Inglese non si muoverà da Napoli. Carlo Ancelotti, neo tecnico dei partenopei, è più che deciso a puntare sull’ex attaccante del Chievo Verona. L’allenatore, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pensa che il calciatore abbia le qualità per giocarsi un posto da titolare con gli altri attaccanti della rosa. Ecco perché il Napoli finora avrebbe rispedito al mittente le richieste arrivate per il classe 1991, che piace a mezza Serie A e ad alcuni club inglesi.