Insigne: «Con Gattuso mi sento quasi tutti i giorni, ho un ottimo rapporto. Sull’Europeo…»

Lorenzo Insigne ha parlato a Sky Sport del momento che sta vivendo e del rapporto che ha con Gattuso.

QUARANTENA – «Sono in contatto quotidianamente con i miei compagni grazie ai messaggi o alle chat su Whatsapp. Stiamo lavorando tutti, abbiamo delle tabelle da seguire e, anche se non c’è il campionato, siamo professionisti seri e lavoriamo duro per tenerci in forma».

GATTUSO – «Ci sentiamo quasi tutti i giorni, non parliamo soltanto di calcio, ma anche delle nostre famiglie e della situazione di emergenza che stiamo vivendo. Con lui ho un ottimo rapporto, da quando è arrivato mi ha fatto subito sentire importante. Ha un carattere deciso, è un allenatore molto esigente e schietto».

EUROPEO – «Abbiamo costruito un gruppo forte in Nazionale, eravamo lanciatissimi ma saremo competitivi anche l’anno prossimo».