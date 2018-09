Ancelotti cambia il Napoli per Insigne. È Lorenzo il titolarissimo di Carletto

Carlo Ancelotti ha ridisegnato il Napoli per esaltare le caratteristiche di Insigne. Lorenzo è il trascinatore degli azzurri

Carlo Ancelotti ha trovato l’assetto definitivo per il suo Napoli. Il tecnico, dopo alcuni esperimenti, è passato al 4-4-2 con Callejon e Zielinski larghi sulle fasce e con Insigne seconda punta, molto più vicino alla porta. Lorenzo sta diventando il trascinatore del Napoli ancelottiano e non era mai partito così forte: sono già 4 i gol realizzati dall’attaccante che potrebbe essere di fronte all’anno della sua definitiva consacrazione. «Sono convinto che in quella posizio­ne renderà meglio» ha detto l’allenatore dopo la sfida con la Fiorentina e contro il Torino è arrivata una doppietta per Insigne.

E dire che Lorenzo non aveva iniziato l’annata nel migliore dei modi e dopo la sconfitta con la Samp e la prova in Nazionale erano arrivate tante critiche. A restituirgli la fiducia ci ha pensato proprio Carlo An­celotti. Per esaltarne le caratte­ristiche e per assicurare alla di­ fesa una maggiore copertura, non ha esitato a cambiare il modulo, Lorenzo è uno dei ‘preferiti’ di Carletto ed è entrato nel ‘club del bacio‘: il tecnico ha baciato sulla fronte il giocatore al momento del cambio contro la Fiorentina, proprio come faceva al Milan con Kakà, Sheva e Gattuso. Un’investitura importante. Più del modulo.