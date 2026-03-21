Inter, 7 giocatori da ritrovare per la volata Scudetto: missione rilancio da parte di Chivu per questi nerazzurri. Il punto caso per caso

Inter, missione importante per Cristian Chivu: il tecnico nerazzurro deve ritrovare questi 7 calciatori per la volata Scudetto. L’analisi completa

Il finale di stagione si infiamma e l’Inter di Cristian Chivu si prepara allo sprint decisivo per la conquista del tricolore. Secondo l’analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, le speranze nerazzurre passano dal recupero psico-fisico di alcune pedine cruciali. Ci sono infatti 7 giocatori da rigenerare.

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C’è chi ha deluso le aspettative, chi si è smarrito tatticamente, chi sta faticosamente tornando ai suoi livelli standard e chi, purtroppo, è stato fermato a più riprese dal fisico. Questi elementi più sottotono della rosa rappresentano ora il vero ago della bilancia: il tecnico sa perfettamente che i loro colpi e la loro ritrovata condizione atletica servono a Chivu per la volata scudetto.

L’attacco: ritrovare i gol e l’imprevedibilità

Il reparto avanzato è quello che necessita di un cambio di marcia immediato. Marcus Thuram ha perso lucidità sotto porta, smarrendo quel cinismo vitale per risolvere le sfide più bloccate. Discorso simile per Ange-Yoan Bonny, che non sempre si è integrato nei meccanismi della squadra. Sulle corsie esterne, c’è l’assoluto bisogno della rapidità di Luis Henrique: il brasiliano si è acceso solo a sprazzi.

Il centrocampo: i motori Barella e Calhanoglu

Il cuore nevralgico del gioco interista necessita di un pronto tagliando. Nicolò Barella è stato spesso limitato da fastidi muscolari, che ne hanno frenato il proverbiale dinamismo. Accanto a lui, stesso discorso per Hakan Calhanoglu. Il regista turco è fondamentale per dettare i tempi della squadra e rigenerare la sua visione di gioco è la priorità assoluta per lo staff tecnico di Viale della Liberazione.

La difesa: certezze e solidità da ricostruire

Infine, le fondamenta della retroguardia. Yann Bisseck ha alternato ottimi interventi difensivi a preoccupanti cali di concentrazione, mostrando un processo di maturazione altalenante. Tra i pali, l’esperto Yann Sommer è incappato in qualche incertezza di troppo rispetto ai suoi standard. In un finale di campionato che non ammette passi falsi, ritrovare la compattezza e la sicurezza del pacchetto arretrato farà tutta la differenza del mondo.