Lautaro Martinez continua a conquistare i tifosi dell’Albiceleste e dell’Inter: gran giocata in una partitella di calcio tennis in vista del Brasile

Non è bastato il primo gol con la maglia dell’Argentina a Lautaro Martinez. El Toro nerazzurro vuole continuare a incantare e a convincere sia Scaloni che Spalletti a puntare su di lui. Dopo le parole del padre del giocatore, a suo parere scontento di essere impiegato col contagocce, toccherà a lui convincere i suoi allenatori. Nel frattempo, dal ritiro albiceleste, è tempo di preparazione per la gara contro il Brasile di domani. Il 4 a 0 all’Iraq ha fatto bene all’ambiente infuocato dopo le brutte prestazioni al mondiale, ma la vera prova del nove verso la rinascita sarà proprio la gara contro i verdeoro. Nel frattempo, proprio Lautaro, ha fatto parlare di sé in allenamento, durante una sessione di calcio tennis. L’attaccante argentino è stato protagonista di una splendida rovesciata per chiudere un punto a favore della sua squadra.