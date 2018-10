Parla il padre di Lautaro Martinez: ecco le sue parole sulla situazione dell’attaccante all’Inter

Giovedì scorso ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Argentina (nella vittoria per 4-0 in amichevole contro l’Iraq), adesso Lautaro Martinez punta a trovare un maggior spazio nell’Inter. A proposito, ha detto la sua anche il padre dell’attaccante argentino: «Aspettava da molto tempo il gol con l’Argentina, w questo lo ha motivato. Sperava di andare al Mondiale e non l’ha presa bene, ma il ct Sampaoli avrà avuto le sue buone ragioni. Con l’Inter? Dopo le amichevoli pre-campionato pensavo di vederlo sempre titolare. Per questo è un pò infastidito, ma va così» le parole in un’interviosta alla radio argentina AM 770.

Il padre dell’attaccante ha poi proseguito: «La sua ambientazione in Italia è andata benissimo, anche Icardi lo ha aiutato molto. Al momento, con il modulo che usa il tecnico dell’Inter , non c’è la possibilità di vedere due punte insieme, per questo è difficile vedere Lautaro giocare con Icardi. Penso però che siano due giocatori che possano contemplarsi, uniti anche da una bella amicizia. C’è un pò di rabbia e impazienza nel non veder giocare mio figlio, ma sono le regole del calcio. Lui è sempre stato all’altezza della situazione».