Lautaro Martinez spiega: «Con l’Inter gioco poco? Ecco perché»

Le parole di Lautaro Martinez dall’Argentina dove ha recentemente trovato il primo gol in Nazionale: presto sarà un titolare all’Inter?

Lautaro Martinez è conscio delle difficoltà che lo attendono all’Inter circa l’ipotetica convivenza con Mauro Icardi al centro dell’attacco. Possibilità che, almeno per il tecnico Luciano Spalletti, per il momento non sembra praticabile con continuità. Questo nonostante l’ottimo momento di forma vissuto da El Toro, che di testa ha realizzato sia il primo gol da titolare in Serie A contro il Cagliari sia nell’esordio con la Nazionale dell’Argentina contro l’Iraq. Solo pochi giorni fa il suo debutto vincente, poi le dichiarazioni rilasciate nella mixed zone dello stadio con la quale Martinez ha spiegato le sue difficoltà nel prendersi una maglia da titolare in quel di Milano.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Lautaro in zona mista: «Perché all’Inter gioco poco? Il problema è il modulo di Spalletti, il tecnico vuole conservare un suo equilibrio e per adesso l’attaccante titolare è Icardi. L’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare in modo da farmi trovare pronto quando l’allenatore mi chiamerà in causa». Per il momento, dunque, Lautaro attende il momento buono per prendersi l’Inter, come già fatto nella sfida contro il Cagliari con un suo gol nei primi minuti.