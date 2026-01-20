Inter-Arsenal streaming gratis? Dove vederla in tv in chiaro

Ci siamo: dopo circa un mese di stop, torna la Champions League. Tra le partite di stasera, martedì 20 gennaio, ce n’è una che mette in palio un posto che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. Stiamo parlando di Inter-Arsenal.

I nerazzurri sfidano quella che è al momento la prima nella classifica della Fase-Campionato del torneo continentale. I Gunners stanno infatti dimostrando di essere tra i favoriti per la vittoria finale. Ma la “Beneamata” ha dimostrato in questi anni di essere sempre una delle squadre migliori in ambito europeo (due finali nelle ultime tre edizioni).

A San Siro, ore 21, c’è però un solo risultato a disposizione: vincere per restare agganciati alla bagarre dei primi 8 posti, che valgono l’accesso diretto agli ottavi. Ecco nel dettaglio dove vedere Inter-Arsenal in streaming.

Guarda Inter-Arsenal su NOW

Inter-Arsenal streaming gratis? Tutte le info

La sfida delle 21:00, in programma a San Siro, sarà disponibile in streaming su NOW, il servizio online di Sky. Per accedere alla diretta è necessario attivare il Pass Sport, disponibile in due opzioni: 14,99 € al mese con vincolo annuale e pagamento mensile oppure 29,99 € per un mese senza impegno.

L’abbonamento comprende non solo Inter–Arsenal, ma anche:

Tutte le competizioni UEFA (Champions, Europa League, Conference League);

Serie A Enilive, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1;

Tennis con US Open, ATP Tour, WTA Tour, ATP Finals e WTA Finals, oltre a Wimbledon;

Formula 1 e MotoGP in esclusiva;

Basket italiano e internazionale (NBA, EuroLeague, EuroCup, Serie A LBA).

Per abbonarsi basta andare sul sito ufficiale di NOW.

Inter-Arsenal: le probabili formazioni

Quale sarà la chiave della partita? Lo ha spiegato Chivu presentando la sfida contro l’Arsenal. Dal primo minuto tornano sia Bastoni sia Thuram, tenuti a riposo da Chivu nella trasferta di Udine: partenza dalla panchina invece per Carlos Augusto e Pio Esposito. Akanji confermatissimo sulla linea difenstiva, mentre in mezzo al campo resta aperto il ballottaggio, con Mkhitaryan e Sucic in competizione per una maglia dall’inizio. Gli unici indisponibili sono Calhanoglu e Dumfries.

Sull’altro fronte, Hincapié è alle prese con un fastidio all’inguine e non sarà della partita: sulla corsia sinistra viene confermato Timber, mentre sul lato opposto agirà White. A centrocampo Ødegaard e Rice si muoveranno da mezzali ai fianchi del regista Zubimendi. In avanti, Saka parte favorito su Madueke per completare il tridente offensivo insieme a Gyökeres e Trossard.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Magalhaes, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. All. Arteta.

Guarda Inter-Arsenal su NOW