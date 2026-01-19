Inter, Akanji alla vigilia dell’Arsenal: «Vogliamo lo Scudetto e finire tra le prime 8 in Champions. Sul mio futuro posso dire questa cosa»

Inter, Akanji ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League contro l’Arsenal. Le sue parole

La conferenza stampa di Manuel Akanji alla vigilia di Inter Arsenal, match valevole per la sesta giornata della League Phase di Champions League. Le sue dichiarazioni.

LE DIFFICOLTA’ DI GIOCARE CONTRO L’ARSENAL, CI SONO STATE CHANCE DI UN MIO RITORNO AL CITY PER VIA DEI LORO INFORTUNI? – «Credo che l’Arsenal faccia parte delle migliori squadre in Europa. Domani sarà una grande sfida ma sono fiducioso che saremo pronti. No, non c’è mai stata alcuna possibilità che io tornassi al City».

COSA SERVIRA? – «Innanzitutto l’efficacia. Quando si gioca contro grandi squadre, qualsiasi errore può essere punito. Noi dobbiamo essere puliti in fase di possesso, non sarà facile. Bisogna giocare da squadra».

L’ATTACCO DELL’ARSENAL – «Difficile fare dei paragoni con l’anno scorso, non ero ancora arrivato. Dal punto di vista offensivo loro sono una bella squadra, ho visto che segnano tanto sui calci piazzati. Ovunque quando si gioca in Europa ci sono molti giocatori forti in fase offensiva, dobbiamo stare attenti ma non vedo grandi differenze con Real Madrid o altre big».

SE HO SCELTO L’INTER PER IL MIO FUTURO? – «No, la domanda è stata se sarei mai tornato in inverno. Però in estate non saprei, non dipende solo da me. Sono molto contento qui e spero di poter rimanere».

SU CHIVU – «Sin dall’inizio il nostro rapporto è stato molto buono, ho parlato col mister quando ho firmato il contratto e da allora parliamo ogni giorno. Lui è sempre disponibile, anche per le posizioni diverse in campo, nell’ultima partita ho giocato da mediano. Sono molto contento del mister e dei compagni di squadra».

QUANTO E’ CRESCIUTO IL GRUPPO DA INIZIO STAGIONE? – «Sì, sicuramente siamo migliorati. Lo si è visto nelle ultime partite coi risultati ottenuti, siamo migliorati nella fase difensiva: non concediamo più tante occasioni, anche dal punto di vista offensivo abbiamo trovato modi interessanti per segnare. Siamo stati molto efficaci e spero che possiamo vederlo anche domani sera».

SE NON E’ L’ARSENAL, CHI E’ LA SQUADRA PIU’ FORTE D’EUROPA? E CHE OBIETTIVO CI SIAMO DATI QUESTA STAGIONE IN CHAMPIONS – «Secondo me la più forte in Europa è il Bayern Monaco. Gioca un ottimo calcio, segna tantissimi gol. All’interno dello spogliatoio vogliamo vincere lo scudetto, che rimane l’obiettivo ogni anno, e in Champions il primo obiettivo è di finire tra le prime 8. Dopodiché tutti sanno di cosa è capace l’Inter e lo scopriremo».

