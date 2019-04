Inter-Atalanta highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019

Inter-Atalanta highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i nerazzurri di Luciano Spalletti affrontano la squadra guidata da Gian Piero Gasperini. Inter terza in classifica con 56 punti e reduce dal largo successo in casa del Genoa; Atalanta quinta (51) e proveniente dalla vittoria interna sul Bologna. Nella gara d’andata giocata a Bergamo, gli orobici ebbero la meglio col risultato di 4-1. Adesso Inter e Atalanta tornano a sfidarsi: milanesi per rafforzare la terza posizione, bergamaschi per balzare al quarto posto. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.