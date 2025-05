Inter Barcellona, l’ex arbitro Lahoz: «Marciniak? Non è stato un arbitraggio ‘casalingo’»

Inter Barcellona, arbitraggio casalingo di Marciniak? Le parole dell’ex arbitro spagnolo Lahoz in risposta alle critiche di Flick

Dopo la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, terminata con l’eliminazione dei blaugrana, l’allenatore Hansi Flick ha duramente criticato l’arbitraggio di Marciniak. Sulla vicenda è intervenuto anche l’ex arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, intervistato da MovistarTV, che ha difeso la complessità delle decisioni prese in campo, sottolineando come non si possa parlare di favoritismi e invitando a valutare gli episodi con attenzione ai dettagli e all’apporto del VAR.

DIFFICOLTÀ DI GIUDIZIO – «Sono azioni molto difficili da interpretare».

NO A PAROLE FORTI – «Non possiamo parlare di decisioni arbitrali “casalinghe” quando le decisioni iniziali sono state un mancato rigore su Lautaro e un rigore per Lamine Yamal che non c’era».

QUESTIONE DI DETTAGLI – «Non credo che dovremmo usare questi termini quando si parla di arbitraggi. Sono definiti dai dettagli».

SUL CONTATTO CUBARSÍ-LAUTARO – «Nell’azione di Cubarsí, Lautaro colpisce la palla con i tacchetti. Se ci sono 46 telecamere, in 45 sembra un intervento perfetto di Pau, ma ce n’è una che mostra chiaramente che è rigore».

FUNZIONE DEL VAR – «È per questo che è stato introdotto il VAR».

DUBBI SUL FALLO DI LAMINE – «Mi chiedo, però, perché Marciniak non veda più filmati dell’azione di Lamine per capire se il fallo è stato dentro o fuori dall’area di rigore».