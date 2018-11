Inter-Barcellona top e flop: Icardi hombre de la Champions, Vecino quanti errori!

Inter Barcellona top e flop: Skriniar, Icardi e Politano i migliori tra i nerazzurri male Vecino

Punto d’oro per l’Inter contro il Barcellona. A San Siro finisce 1-1 con reti di Malcom e Icardi, tutte e due negli ultimi dieci minuti di partita. Ora la qualificazione è ad appannaggio dei nerazzurri che dovranno fare almeno 3 punti nelle prossime due partite.

Inter-Barcellona: i promossi

SKRINIAR 8: Un muro. Questo è Milan Skriniar. Dopo essere stato saltato da Suarez ad inizio partita, lo slovacco non ci casca più e chiude ogni tipo di attacco blaugrana. Tiene in piedi la baracca anche nei momenti di difficoltà.

HANDANOVIC 7.5: Insieme alla difesa nerazzurra anche il portiere sloveno è sicuramente tra i migliori in campo. Si arrende solo al tiro ravvicinato di Malcom ma nelle altre conclusioni si fa sempre trovare pronto salvando il risultato in più di un’occasione.

ICARDI 7: El hombre de la Champions. 3 gol in 4 gare per l’argentino che mette la propria firma anche contro i catalani. Nonostante i pochissimi palloni toccati, a Icardi ne basta uno che si rivela quello decisivo e impatta il risultato facendo conquistare alla sua squadra un punto di platino.

Inter-Barcellona: i bocciati

VECINO 5.5: Uno dei peggiori tra gli interisti. Tantissimi gli errori commessi dall’uruguaiano così come sono state tante le palle perse. La Garra Charrua si fa rivedere solo in occasione del pareggio nerazzurro quando il suo tiro diventa buono per il gol di Icardi. Mezzo voto in più per questo.

NAINGGOLAN 5: Il belga non è in forma e si vede. Spaesato, lento, poco aggressivo e impacciato. Schierarlo dal primo minuto è stato un errore da parte di Spalletti che infatti lo sostituisce dopo dieci minuti nella ripresa.