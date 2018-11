Inter-Barcellona, Valverde prudente: «Messi gioca? Aspettiamo il responso medico»

Valverde in conferenza stampa: «In allenamento ha dato segnali positivi, ma aspettiamo il responso dei medici. Non vogliamo fargli fare male»

Domani sera San Siro si vestirà a festa per ospitare una grande serata di Champions League. Inter e Barcellona si sfideranno, infatti, per la quarta giornata della massima competizione europea per club. Il grande assente del match dell’andata, vinto dai blaugrana per 2-0, è stato Lionel Messi che ha dovuto assistere al trionfo dei compagni dalla tribuna. Non si sa ancora se l’argentino sarà della partita anche se i segnali che filtrano sono incoraggianti come conferma il tecnico blaugrana Valverde in conferenza stampa: «Stiamo ancora aspettando il responso dei medici, non siamo sicuri che potrà giocare domani sera. In allenamento sta dando segnali positivi ma è chiaro che non vogliamo metterlo in condizione di farsi male per la seconda volta. Non ho parlato con Leo ancora, ripeto il nostro obiettivo è quello di non rischiarlo».

Nonostante il primo posto in classifica e la possibilità che vada bene pure un pareggio, Valverde chiede ai suoi il massimo impegno per portare nuovamente a casa i tre punti: «Di sicuro l’Inter sarà un avversario diverso rispetto a quello visto al Camp Nou, più aggressivo. Il nostro obiettivo ad ogni modo è quello di non fare calcoli e cercare di vincere la partita. Non siamo ancora qualificati per gli ottavi di finale».