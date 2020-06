Inter, le parole di Biraghi nel pre gara del match tra i neroazzuri e il Parma in programma alle 21:45 al Tardini

Imperativo vincere, l’Inter non può sbagliare contro il Parma. Cristiano Biraghi ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

«Oggi sappiamo che dobbiamo giocare da quadra, quando non riesci ad ottenere quello che vuoi da una partita in quella successiva dai di più. Avere continuità è importante ma oggi è importante vincere per tornare sulla strada giusta».