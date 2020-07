Allo Stadio San Siro la 29ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Brescia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Tutto fin troppo facile per l’Inter di Antonio Conte. Un 6-0 tennistico che schianta il Brescia: di Ashley Young, Sanchez, D’Ambrosio, Gagliardini, Eriksen, e Candreva le reti.

Sintesi Inter Brescia 6-0 MOVIOLA

87′ GOL INTER – La sesta rete la segna Candreva su assist di Eriksen che da fuori area buca Joronen

83′ GOL INTER – Eriksen segna il suo primo gol in campionato! Young fa filtrare in area per Lukaku, che si gira e calcia col mancino. Joronen non è perfetto nell’intervento e lascia la palla lì, nell’area piccola, dove per Eriksen è semplice ribadire in fondo al sacco

70′ Traversa di Candreva – Conclusione dell’ex Lazio dalla lunga distanza: la sfera sbatte sul legno

63′ Moses vicinissimo al gol – Il nigeriano fa girare il sinistro che esce di pochissimo

58′ Borja Valero vicino al gol – Altro cross perfetto di Moses e colpo di testa dello spagnolo da ottima posizione che finisce fuori

57′ Tiro Gagliardini – Tentativo dalla distanza del numero 5: Joronen si allunga e devia in angolo.

52′ GOL GAGLIARDINI – Pennellata di Sanchez su punizione e colpo di testa vincente di Gagliardini che svetta sul primo palo

48′ Lautaro vicino al gol – Gagliardini appoggia al limite per Borja Valero, che col tacco appoggia a Lautaro. L’argentino calcia di prima, sparando però alto.

46′ Young salva tutto – Aye crossa basso da sinistra, Young in scivolata decisivo in anticipo su Torregrossa

45′ GOL DELL’INTER – Barella va da Sanchez, che apre su Young. Quest’ultimo scodella sul secondo palo, dove ha accompagnato l’azione anche D’Ambrosio. E’ proprio il difensore nerazzurro a svettare in mezzo ai difensori e spingere in rete di testa

34′ Miracolo di Joronen – Sugli sviluppi di un corner è Gagliardini a deviare la sfera, ma Joronen con un gran riflesso dice di no.

20′ GOL DELL’INTER – Sanchez realizza dal dischetto e raddoppia per i nerazzurri

19′ Rigore per l’Inter – Sanchez dà un pallone geniale per Moses che entra in area e viene atterrato da Mateju. Rigore netto e ammonizione per il difensore delle Rondinelle

5′ GOL DELL’INTER – Bel cross di Sanchez dalla destra che pesca il solo Ashley Young il quale in mezza girata al volo batte Joronen.

4′ Donnarumma vicino al gol – Ashley Young regala palla a Tonali che lancia subito per Donnarumma, a tu per tu con Handanovic l’ex Salernitana spara alto.

Fischio d’inizio – Si parte

Migliore in campo: Sanchez PAGELLE

Inter Brescia 6-0: risultato e tabellino

RETE: 5′ Ashley Young, 20′ Sanchez rig, 45′ D’Ambrosio, 52′ Gagliardini, 83′ Eriksen, 87′ Candreva

INTER (3-5-2) – Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij (1′ st Ranocchia), Bastoni; Moses (66′ Candreva), Barella (58′ Agoume), Borja Valero, Gagliardini (66′ Eriksen), Young; Lautaro (66′ Lukaku), Sanchez. A disposizione: Padelli, Godin, Asamoah, Esposito, Pirola, Biraghi, Brozovic Allenatore: Conte.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli (58′ Mangraviti), Papetti, Mateju, Semprini; Skrabb (1′ Bjarnason), Tonali, Dessena (80′ Ghezzi); Zmrhal (58′ Spalek), Ayé; Donnarumma (1′ Torregrossa). A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Spalek, Ghezzi, Viviani, Martella. Allenatore: Diego Lopez.

ARBITRO: Manganiello

AMMONITO: Mateju, De Vrij, Agoume, Semprini