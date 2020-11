Inter, Brozovic negativo e subito titolare nella cruciale sfida di Champions League

Marcelo Brozovic è finalmente tornato negativo al coronavirus e sarà schierato titolare nella delicata sfida di Champions contro il Borussia Mönchengladbach

L’Inter è pronta a ritrovare Marcelo Brozovic. L’ultima apparizione del croato risale all’8 novembre a Bergamo, prima della positività al Covid in nazionale: negativizzato prima del Sassuolo, una nuova debole positività (residuo del contagio originario) gli ha tolto la possibilità di mettere minuti nelle gambe già sabato. Ora il via libera dopo l’esito negativo arrivato ieri del test molecolare fatto al ritorno da Reggio Emilia.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Il secondo tampone negativo, dopo quello di giovedì, è quanto serve all’Uefa per dire che c’è guarigione e si può giocare. Brozo ci sarà martedì a Moenchengladbach, subito indispensabile senza l’infortunato Nainggolan e lo squalificato Vidal. Ci sarebbe Sensi, 17’ più recupero tra Real e Sassuolo, e in teoria Eriksen, titolare all’andata, 9’ più recupero in queste due gare. Pochi allenamenti in gruppo dopo due settimane senza gare normalmente non bastano a Conte per dare una maglia da titolare, ma le circostanze sono oggettivamente particolari: Brozovic comporrà il centrocampo insieme a Barella e Gagliardini.