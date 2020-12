Inter, buone notizie per Conte: recuperati Vidal e Brozovic

L’Inter recupera pienamente Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, gli ex acciaccati del reparto di centrocampo. I dettagli

In vista della sfida con lo Spezia, penultimo impegno del 2020 per l’Inter, Antonio Conte recupera pienamente Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, gli ex acciaccati del reparto di centrocampo.

A segnalarlo è Sky Sport. Queste le ultime indicazioni che filtrano da Appiano Gentile, dove oggi i due si sono allenati regolarmente in gruppo dopo aver smaltito i rispettivi problemi fisici. Ora spetterà al tecnico nerazzurro decidere se e come impiegarli domenica pomeriggio a San Siro.