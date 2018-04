Inter-Cagliari, maglie con i profili social nerazzurri per l’#InterSocialNight – FOTO

Maglie speciali per i giocatori nerazzurri. Inter-Cagliari vedrà delle maglie tutte particolari per l’InterSocialNight. Le ultimissime notizie

Inter e Cagliari apriranno le danze della 33ª giornata di Serie A nell’anticipo in programma alle 20:45 allo Stadio San Siro. Inter-Cagliari apriranno i battenti della prossima giornata e i tifosi nerazzurri potranno vedere all’opera i giocatori di Spalletti con delle divise a dir poco particolari. Come apparso poco fa sui profili social dell’Inter, i nerazzurri hanno deciso di celebrare la #InterSocialNight con delle maglie speciali.

I giocatori dell’Inter avranno stampato sulla parte posteriore della maglia non il proprio cognome, bensì il nickname social. Chi ha un profilo attivo sui social, sia esso su Twitter, Snapchat, Instagram o Facebook, avrà il proprio nickname sul retro della divisa. Ad esempio Matias Vecino, centrocampista arrivato in estate dalla Fiorentina, che non ha un profilo social attivo, avrà il classico cognome sul retro della maglia mentre Gagliardini avrà @RobertoGaglia e il numero 5, Maurito Icardi avrà @MauroIcardi e il numero 9.