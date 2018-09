Politano carica l’Inter: «Testa al PSV, non sarà facile»

Primo gol in nerazzurro per Matteo Politano in Inter-Cagliari: ecco il punto in casa nerazzurra dell’esterno offensivo

Inter-Cagliari è terminata 2-0, altri tre punti per la formazione di Luciano Spalletti e prima rete in nerazzurro per Matteo Politano. Ecco le parole dell’esterno ai microfoni di Inter TV: «E’ stata una bella liberazione ma devo ancora migliorare tanto. Sono contento a metà della prestazione, nel secondo tempo ho sbagliato tanto. Era importante dare continuità ai risultati e l’abbiamo fatto nel migliore dei modi».

Continua l’ex Sassuolo, puntando il mirino sulla prossima sfida di Champions League: «Puntiamo al PSV Eindhoven, non sarà facile ma andremo lì per vincere: tutte le partite vanno affrontate con lo stesso approccio, siamo convinti di essere una squadra forte. Siamo più affiatati, è frutto del lavoro che stiamo facendo in allenamento».