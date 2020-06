Inter, sirene francesi per Borja Valero: l’ex allenatore della Fiorentina Paulo Sosa vorrebbe il calciatore al Bordeaux

Ancora da decidere quello che sarà il futuro di Borja Valero. Il calciatore ha infatti il contratto in scadenza con l’Inter a giugno e ancora non è stato firmato il rinnovo.

Proprio per questo il giocatore potrebbe cambiare club. Come riporta France Football pare che Paulo Sosa, allenatore del Bordeaux che lo ha già allenato alla Fiorentina, vorrebbe portarlo in Ligue1.