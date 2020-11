Momento difficile all’Inter per Antonio Conte. L’allenatore ha però la fiducia della società, ma con l’Atalanta serve subito una svolta

E forse il momento più difficile della parentesi sulla panchina dell’Inter per Antonio Conte. La squadra nerazzurra fatica in questo inizio di stagione, con i risultati in campionato e in Champions League che non sono per il momento pari alle aspettative.

Secondo il Corriere della Sera, però, Conte non rischia l’esonero. Suning e la dirigenza hanno blindato la posizione del tecnico leccese, le cause della crisi sono altre. Le fatiche estive e il ritardo nell’inizio della preparazione, l’emergenza Covid-19 che ha colpito diversi giocatori, oltre ad alcuni pesanti infortuni come l’ultimo dell’imprescindibile Lukaku. Conte non rischia, ma già contro l’Atalanta domenica serve la svolta.