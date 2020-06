Inter, Candreva: nessuno prova più cross in Serie A

L’Inter di Conte è un contesto tattico funzionale per le caratteristiche di Candreva. L’ex Lazio è una risorsa importante in rifinitura

Con l’arrivo di Antonio Conte, Candreva ha trovato un allenatore funzionale per le sue caratteristiche. Il 3-5-2 del leccese esalta infatti i quinti di gamba, che coprono ampie porzioni di campo. Anche perché la squadra è brava a trovarli in isolamento sul lato debole, in modo che possano puntare gli avversari.

Se escludiamo i corner, Candreva è il giocatore del campionato che effettua più cross (ben 106). Effettua 2.4 passaggi chiave ogni 90′ (il dato per distacco più elevato dei nerazzurri) ed ha totalizzato 5 assist. Insomma, Candreva è un elemento importante per la rifinitura dell’Inter.