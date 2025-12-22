Calciomercato
Inter, quel calciatore nerazzurro è finito nel mirino di una big! Spunta la richiesta del club, tutti i dettagli
Dalla Turchia arrivano nuove voci di mercato che riguardano Carlos Augusto, l’esterno brasiliano dell’Inter apprezzato per duttilità, corsa e capacità di adattarsi a più ruoli sulla fascia. Secondo quanto riportato da Fanatik, il giocatore sarebbe finito nel mirino del Besiktas su indicazione di Sergen Yalçın, tecnico carismatico e grande estimatore dell’ex Monza.
Interesse concreto, ma strada in salita
Nonostante la stima dell’allenatore, l’operazione si presenta tutt’altro che semplice. L’Inter valuta Carlos Augusto intorno ai 20 milioni di euro, cifra considerata troppo elevata dalla dirigenza del club di Istanbul. Per questo motivo, al momento non è stata avviata alcuna trattativa formale: il Besiktas osserva, ma non è disposto a spingersi oltre senza un ridimensionamento delle richieste nerazzurre.
L’Inter fa muro
La società milanese, ora sotto la guida tecnica di Cristian Chivu, non sembra intenzionata a concedere sconti. Carlos Augusto è considerato un elemento prezioso nelle rotazioni e il club non vuole privarsene a cuor leggero. Per il Besiktas, dunque, la pista resta aperta ma decisamente complicata.
