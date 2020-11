Momento difficile per l’Inter di Conte, la squadra nerazzurra fatica a centrocampo. Torna di moda il nome di Rodrigo De Paul

L’Inter si lecca le ferite dopo la sconfitta contro il Real Madrid che la relega all’ultimo posto nel girone di Champions League. Partenza lenta anche in campionato per i nerazzurri, con Conte che deve risolvere diversi problemi.

Il centrocampo non ingrana, con le prestazioni di Vidal sotto le attese. La Gazzetta dello Sport dà uno spunto di mercato quest’oggi sul reparto nerazzurro: «Kante a parte, era palese che in mediana l’Inter avesse bisogno di qualità dinamica, corsa e piedi buoni, perché il lunatico Brozovic non basta e l’innesto di Eriksen è fallito. Un De Paul sarebbe caviale».