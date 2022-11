Inter, corsie scorrevoli: Gosens al passo d’addio, Vazquez l’obiettivo

L’amore tra l’Inter e Gosens non è mai sbocciato definitivamente ecco perché il tedesco potrebbe lasciare spazio a Vazquez sulla corsia mancina

Il tedesco spinge per tornare in Bundesliga dopo la mancata convocazione per il Mondiale e lo scarso utilizzo con i nerazzurri. Al suo posto i nerazzurri stanno lavorando con il Valencia per il giovane spagnolo. La società spagnola ha aperto al prestito del classe 2003 ecco perché la strada potrebbe essere scorrevole. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.