Novità in casa Inter: nel fine settimana la famiglia Zhang incontrerà Thohir e acquisirà le restanti quote in suo possesso, diventando così proprietaria al 100 %

Quello del prossimo 21 ottobre sarà un derby speciale per l’Inter: potrebbe essere il primo con la famiglia Zhang proprietaria al 100 % delle azioni della squadra nerazzura. Se tutto andrà come sperato, infatti, nel fine settimana ci sarà l’atteso appuntamento tra il gruppo Suning ed Erick Thohir: quest’ultimo, oltre a essere ancora presidente, detiene inoltre una quota di minoranza pari al 31,05 %. Thohir valuta la sua parte circa 200 milioni di euro e proprio il lavoro sulla valutazione in suo possesso è stata portata avanti dalle banche Goldman Sachs e Linx Capital. Non si conosce ancora il luogo in cui avverrà l’incontro, ma probabilmente si farà ad Hong Kong, dove hanno alcuni uffici sia Thohir sia Zhang. Il fatto che sia stato fissato un incontro di persona fa pensare a una trattativa ormai in fase di chiusura. Se i tempi verranno rispettati, durante l’assemblea dei soci, prevista per il 26 ottobre, Steven Zhang verrà nominato presidente. Anche il Cda, a questo punto, subirà delle modifiche: usciranno almeno 3 persone legate alla figura di Thohir. Il prossimo consiglio, inoltre, potrebbe essere ridotto in termini numerici, ma comunque ciò che più conta per i tifosi è sapere che Suning sarà al 100 % proprietaria dell’Inter.