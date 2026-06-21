Calciomercato
L’Inter di Chivu prende forma: assalto a Ndicka per blindare la difesa
Chivu disegna il 3-5-2 della prossima stagione. La Roma valuta l’ivoriano 40 milioni per fare cassa entro il 30 giugno. Sul taccuino avanzano Palestra e Solet
L’Inter della prossima stagione, sotto la nuova guida di Cristian Chivu, sta prendendo forma partendo dalle fondamenta: le manovre di mercato più imponenti stanno infatti ridisegnando la difesa.
La Gazzetta dello Sport scrive oggi che il reparto arretrato dovrà essere la base solida su cui la squadra campione d’Italia punterà per confermarsi in patria e per cercare il rilancio in Champions League. In quest’ottica, il profilo considerato più convincente per sostituire il probabile partente Stefan De Vrij è quello di Evan Ndicka.
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Il centrale ivoriano della Roma rappresenta una scelta di primissima fascia per la dirigenza nerazzurra. Conosce molto bene la Serie A, campionato in cui milita da tre stagioni dopo essere stato prelevato dall’Eintracht Francoforte per 28 milioni di euro, e vanta una solida ed estesa esperienza in campo continentale, con 58 presenze in Europa League e diverse apparizioni in Champions League.
Destinato a compiere 27 anni il prossimo 20 agosto, Ndicka si trova nel pieno della sua maturità calcistica e possiede le caratteristiche fisiche e tecniche perfette per il modulo di Chivu: 192 centimetri di altezza, piede sinistro educato e grande abilità come colpitore di testa.
La potenziale operazione si intreccia inevitabilmente con le stringenti necessità finanziarie della società giallorossa. Entro lo spartiacque del 30 giugno, la dirigenza americana deve registrare 60 milioni di euro in plusvalenze per rispettare i rigidi paletti imposti dal Fair Play Finanziario.
Il cartellino di Ndicka è valutato intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante che tiene conto anche di una percentuale sul prezzo di vendita destinata al giocatore stesso e al suo entourage.
Nel frattempo, l’Inter si conferma una delle società più attive in questa fase di mercato e non si ferma a un solo obiettivo. Per il reparto difensivo si continua a lavorare su Oumar Solet dell’Udinese, con un gap di circa 5 milioni considerato ampiamente colmabile. Sulla corsia di destra, per sostituire il vuoto lasciato da Dumfries, l’arrivo di Marco Palestra sembra ormai in fase di chiusura.
A centrocampo, infine, il mirino è puntato su Curtis Jones: l’affondo decisivo per il britannico scatterà non appena si riuscirà a sbloccare l’uscita di Davide Frattesi in direzione Nottingham.